वित्त वर्ष में नहीं हुआ कोई बदलाव, करदाता इन बातों का रखें खास ध्यान

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वित्त वर्ष की मियाद नहीं बढ़ाई गई है। दरअसल, पहले ऐसी खबर आई थी कि वित्त वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा, 'राजस्व विभाग ने संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1 अप्रैल के बजाय 1 जुलाई से लागू होने की अधिसूचना जारी की है। इसका वित्त वर्ष से कोई लेना-देना नहीं है।' यानी एक अप्रैल 2020 से ही नया वित्त वर्ष शुरू होगा। सरकार ने वित्त वर्ष पर जनता के बीच पैदा हो रहे भ्रम को दूर किया है। इस बीच आपको निम्नलिखित बातों का खास ध्यान रखना होगा।

Press Note: No Extension of the Financial Year.@FinMinIndia pic.twitter.com/am51BEQUN4