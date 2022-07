Vivo ED Raid: वीवो के निदेशक पिछले साल ही भाग गए थे भारत छोड़कर, अब चीन बोला- हमने हमेशा कानून मानने को कहा 

भारत में प्रचलित मोबाइल ब्रांड वीवो के निदेशक झेंगशेन ओउ और झां जी भारत छोड़कर पिछले साल ही भाग गए थे। यह जानकारी गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी की गई है। ईडी के अधिकारियों की ओर से यह जानकारी मीडिया में उन खबरों के आने के बाद दी गई हैं जिनमें कहा गया था कि मोबाइल निर्माता कंपनी के निदेशक ईडी (Enforcement Directorate) की कार्रवाई शुरू होने के बाद देश छोड़कर भाग गए हैं।

Chinese side is closely following developments (on ED raids on Vivo). Chinese govt has always asked Chinese companies to abide by laws & regulations when doing business overseas. We firmly support Chinese companies in safeguarding their lawful rights & interests:Chinese MoFA Spox https://t.co/5m1cShwjq4