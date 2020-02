AGR मामला: भारती एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को जमा किए 8,004 करोड़ रुपये

शनिवार को भारती एयरटेल ने समायोजित सकल आय (एजीआर) बकाए को लेकर दूरसंचार विभाग को 8,004 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। इससे पहले 17 फरवरी को कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। इस तरह कंपनी ने अब तक कुल 18,004 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। ऐसे में अब एयरटेल को 17000 करोड़ रुपये और चुकाने हैं।

