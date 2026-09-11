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ब्रिक्स देशों से पीयूष गोयल की अपील: 'बाजार खोलें, बाधाएं हटाएं, भुगतान प्रणाली आसान करें', बोले-टैरिफ एक बाधा

Fri, 11 Sep 2026 10:50 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 11 Sep 2026 10:50 AM IST
सार

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने BRICS देशों से बाजार खोलने, गैर-टैरिफ बाधाएं कम करने और भुगतान प्रणालियों को जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने गहरे आर्थिक एकीकरण और लचीली आपूर्ति शृंखलाओं पर जोर दिया। भारत अपनी अध्यक्षता में व्यापार सहयोग बढ़ाना चाहता है।

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Piyush Goyal Urges BRICS Nations: Open Markets, Cut Barriers, Link Payments
पीयूष गोयल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ब्रिक्स 2026 के मंच से साझेदार देशों से अपने बाजार एक-दूसरे के लिए खोलने का आग्रह किया। उन्होंने गैर-टैरिफ बाधाएं कम करने और अपनी भुगतान प्रणालियों को जोड़ने का भी आह्वान किया। मंत्री ने गहरे आर्थिक एकीकरण पर जोर दिया। यह समूह अधिक लचीली आपूर्ति शृंखलाएं बनाने और खंडित वैश्विक अर्थव्यवस्था से निपटने का प्रयास कर रहा है।

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ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 में बोलते हुए, गोयल ने कहा कि सदस्य और भागीदार देशों के बीच व्यापार गहरा और अधिक लचीला होना चाहिए। आपूर्ति शृंखलाएं दोनों दिशाओं में चलनी चाहिए। उन्हें संरक्षणवादी बाधाओं से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। गोयल ने कहा कि व्यापार किसी भी समय वृद्धि और प्रत्येक सदस्य देश के लोगों की भलाई में बाधा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यापार को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक बनना चाहिए।

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ब्रिक्स के मंच पर पीयूष गोयल

Piyush Goyal Urges BRICS Nations: Open Markets, Cut Barriers, Link Payments
पीयूष गोयल - फोटो : amarujala.com

ब्रिक्स देशों को बाजार क्यों खोलने चाहिए?

गोयल ने ब्रिक्स देशों से एक-दूसरे के उत्पादों के लिए बाजार खोलने का आग्रह किया। इसमें कच्चे माल और महत्वपूर्ण खनिज भी शामिल हैं। उन्होंने नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया। साथ ही सीमा शुल्क निकासी में तेजी लाने की बात कही। मंत्री ने कहा कि गैर-टैरिफ उपाय व्यापार में एक बड़ी बाधा हैं। ये टैरिफ से काफी अधिक निर्यात लागत लगा सकते हैं। उन्होंने पूरे समूह में आसान बाजार पहुंच और कम नियामक बाधाओं का आह्वान किया। गोयल का मानना है कि खुले बाजार से सभी सदस्य देशों को लाभ होगा।

ब्रिक्स के मंच पर पीयूष गोयल।

Piyush Goyal Urges BRICS Nations: Open Markets, Cut Barriers, Link Payments
पीयूष गोयल - फोटो : amarujala.com

व्यापार बाधाएं कैसे कम होंगी?

मंत्री गोयल ने स्पष्ट किया कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाना महत्वपूर्ण है। इन उपायों से निर्यात पर लगने वाली लागत बढ़ जाती है। यह लागत अक्सर टैरिफ से भी अधिक होती है। उन्होंने नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की बात कही। सीमा शुल्क निकासी में तेजी लाना भी आवश्यक बताया। इन कदमों से BRICS देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। गोयल ने कहा कि प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से व्यापार में लगने वाला समय और लागत दोनों कम होंगे। यह व्यापार प्रवाह को सुगम बनाएगा।

भारत की BRICS अध्यक्षता का क्या लक्ष्य है?

भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता का उपयोग सदस्य और भागीदार देशों के बीच अधिक व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। गोयल ने बताया कि ब्रिक्स देश वैश्विक व्यापार का लगभग एक चौथाई हिस्सा हैं। वे आधी मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40 फीसदी हिस्सा भी रखते हैं। भारत का लक्ष्य इन आंकड़ों को भुनाकर समूह के भीतर आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। भारत चाहता है कि BRICS देश एक-दूसरे के लिए महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार बनें। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उनकी भूमिका और मजबूत होगी।

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