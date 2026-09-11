ब्रिक्स देशों से पीयूष गोयल की अपील: 'बाजार खोलें, बाधाएं हटाएं, भुगतान प्रणाली आसान करें', बोले-टैरिफ एक बाधा

व्यापार बाधाएं कैसे कम होंगी?

मंत्री गोयल ने स्पष्ट किया कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाना महत्वपूर्ण है। इन उपायों से निर्यात पर लगने वाली लागत बढ़ जाती है। यह लागत अक्सर टैरिफ से भी अधिक होती है। उन्होंने नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की बात कही। सीमा शुल्क निकासी में तेजी लाना भी आवश्यक बताया। इन कदमों से BRICS देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। गोयल ने कहा कि प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से व्यापार में लगने वाला समय और लागत दोनों कम होंगे। यह व्यापार प्रवाह को सुगम बनाएगा।

भारत की BRICS अध्यक्षता का क्या लक्ष्य है?

भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता का उपयोग सदस्य और भागीदार देशों के बीच अधिक व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। गोयल ने बताया कि ब्रिक्स देश वैश्विक व्यापार का लगभग एक चौथाई हिस्सा हैं। वे आधी मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40 फीसदी हिस्सा भी रखते हैं। भारत का लक्ष्य इन आंकड़ों को भुनाकर समूह के भीतर आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। भारत चाहता है कि BRICS देश एक-दूसरे के लिए महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार बनें। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उनकी भूमिका और मजबूत होगी।