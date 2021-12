{"_id":"61b326ac53f73248ba41ff12","slug":"tesla-ceo-and-worlds-richest-man-elon-musk-wants-to-quitting-his-job-know-here-what-is-the-reason","type":"story","status":"publish","title_hn":"Elon Musk Tweet: नौकरी छोड़ना चाहते हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क, जानें क्या है वजह","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

Elon Musk Tweet: नौकरी छोड़ना चाहते हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क, जानें क्या है वजह

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Fri, 10 Dec 2021 03:37 PM IST

सार Elon Musk Wants To Quitting His Job: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क एक आर फिर सुर्खियों में हैं। अपने आधिकारिक अकाउंट पर किए गए इस ट्वीट में मस्क ने अपनी नौकरी छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। हाल ही में वे टेस्ला में अपने शेयर बेचने को लेकर खूब सुर्खियों में रहे थे।

ट्वीट कर जाहिर की अपनी इच्छा

इस ट्वीट से साफ है कि टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं अपनी नौकरी छोड़ने और एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने के बारे में विचार कर रहा हूं। गौरतलब है कि मस्क ट्विटर पर खासे एक्टिव रहते हैं और उनके किए ट्वीट चर्चा का विषय बन जाते हैं। फिर चाहे बात किसी पर तंज कसने की हो या फिर नई योजना पर काम करने की।



टेस्ला में अपने अरबों के शेयर बेचे

गौरतलब है कि एलन मस्क हाल ही में टेस्ला में अपने लाखों शेयर बेचने के चलते भी चर्चा में रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने दो बार में अपनी कंपनी के करीब 92 लाख शेयर बेचे थे, जिनकी कुल वैल्यू 9.9 अरब डॉलर है।



शेयर बिक्री से पूर्व ट्विटर पर मांगी थी राय

