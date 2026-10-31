फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   sun pharma ordered to stop eye drop production at assam plant

सन फार्मा पर बड़ी कार्रवाई: असम प्लांट में गंभीर खामियां, आई ड्रॉप्स का उत्पादन बंद करने का आदेश

Sat, 31 Oct 2026 07:48 AM IST
निर्मल कांत एजेंसी, हैदराबाद।
एजेंसी, हैदराबाद। Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 31 Oct 2026 07:48 AM IST
सार

सन फार्मा के असम प्लांट में गंभीर खामियां मिलने पर दवा नियामकों ने आई ड्रॉप्स का उत्पादन, बिक्री और वितरण रोकने का आदेश दिया है। कंपनी पहले ही 332 बैच बाजार से वापस मंगा चुकी है। जांच में क्या मिला? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

विज्ञापन
sun pharma ordered to stop eye drop production at assam plant
आई ड्रॉप (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

भारतीय दवा नियामकों ने देश की प्रमुख दवा कंपनी सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज को असम स्थित उसके संयंत्र में आंखों की दवाओं का निर्माण, बिक्री और वितरण तत्काल रोकने का आदेश दिया है। 
विज्ञापन


कंपनी की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में गंभीर खामियां मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और असम के औषधि नियंत्रक ने बीते अगस्त में ही संयुक्त रूप से संयंत्र का निरीक्षण किया था। जांच में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली व्यवस्थाओं में कई गंभीर कमियां सामने आई थीं। 
विज्ञापन


332 बैच वापस मंगाने पर नियामकों ने मांगी जानकारी: इस मामले में सन फार्मा ने जुलाई में एहतियाती कदम उठाते हुए आंखों की दवाओं के करीब 11 ब्रांड बाजार से वापस मंगाए (रिकॉल) थे। नियामकों के दस्तावेजों के मुताबिक, इन दवाओं के कुल 332 बैच रिकॉल किए गए हैं। हालांकि, यह साफ नहीं है कि सभी बैच में गुणवत्ता संबंधी गड़बड़ी या मानकों का उल्लंघन हुआ था या नहीं। वापस मंगाई गई दवाओं में लोटेप्रैड 1% (5 एमएल), नेपालैक्ट ओडी, नेपालैक्ट-जेड, ब्रिनजोटिम और डेपोप्रैड जैसे आई ड्रॉप्स शामिल हैं। इनका इस्तेमाल आंखों की सूजन, संक्रमण और अन्य बीमारियों के इलाज में किया जाता है। दरअसल कुछ मरीजों में आई ड्रॉप के इस्तेमाल के बाद संक्रमण के प्रतिकूल मामले सामने आए थे। जब अधिकारियों ने सीलबंद बोतलों की जांच की, तो वे दूषित पाई गईं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


दूषित आई ड्रॉप्स को लेकर पहले भी उठे थे सवाल
जून में ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी ने प्रेडमीट आई ड्रॉप्स के कुछ बैचों को लेकर मरीजों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की थी। एआईओएस के सचिव और डॉक्टर संतोष होनवार के मुताबिक, कुछ मरीजों में संक्रमण के मामले सामने आए थे। सीलबंद बोतलों की जांच में भी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई थी। इसके बाद कंपनी ने संबंधित बैच वापस मंगाए थे।


ये भी पढ़ें: स्मार्टफोन बाजार में बड़ी त्योहारी छूट: चिप संकट और महंगाई के बावजूद कंपनियों की खास पेशकश; क्या हैं ऑफर?

कंपनी ने नहीं दिया जवाब पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
एक अधिकारी के मुताबिक, सन फार्मा ने नियामकों को अनुपालन रिपोर्ट सौंप दी है, जिसकी फिलहाल जांच की जा रही है। हालांकि, कंपनी ने प्लांट पर कार्रवाई और रिकॉल को लेकर सवालों का जवाब नहीं दिया। गौरतलब है कि बीते साल अमेरिकी नियामक यूएस एफडीए ने भी गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण में कमियां मिलने के बाद गुजरात स्थित सन फार्मा के हलोल संयंत्र से दवाओं की शिपमेंट पर रोक लगाई थी। वहीं, कंपनी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, आंखों की दवाओं का उसके घरेलू कारोबार में करीब 3 फीसदी योगदान है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed