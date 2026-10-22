रिटायरमेंट से 12 महीने पहले शुरू होगी पेंशन प्रक्रिया: सरकारी कर्मियों को झंझटों से मिलेगी राहत, जानिए कहां

सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन और देयकों का ब्योरा जुटाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाना अब पुरानी बात बनने जा रहा है। एक राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन से ही सुचारू वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक प्रशासनिक पहल शुरू की है। नए लागू किए गए डिजिटल सिस्टम के तहत, कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से पूरे 12 महीने (एक वर्ष) पहले ही उनकी पेंशन प्रोसेसिंग, दस्तावेजों का सत्यापन और पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) तैयार करने की कागजी कवायद शुरू कर दी जाएगी।

पेंशन प्रणाली में बदलाव का यह नया फैसला क्यों लिया है?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को सरकार की इस अनूठी पहल की जानकारी साझा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि इस नीतिगत बदलाव का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त होने जा रहे कर्मचारियों को अंतिम समय में होने वाले प्रशासनिक तनाव और वित्तीय अनिश्चितता से बचाना है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डिजिटल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कैसे काम करेगी?

आमतौर पर, नियमित वेतन से पेंशन व्यवस्था में जाने वाले कर्मचारियों को सरकारी विभागों में लंबे कागजी सत्यापन और बहु-स्तरीय मंजूरियों के कारण पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ मिलने में देरी का सामना करना पड़ता था। इस प्रक्रियात्मक देरी को पूरी तरह समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने समय से 12 महीने पहले ही प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इस पहल का मुख्य ध्येय स्पष्ट करते हुए कहा, "रिटायरमेंट के समय मानसिक शांति मिलनी चाहिए, न कि कागजी कार्रवाई का बोझ।"

राज्य सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए 'फिनअसम' नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है। इस प्रणाली के तहत कर्मचारी के रिटायर होने से ठीक एक वर्ष पूर्व ही पेंशन से संबंधित आवश्यक औपचारिकताओं और सर्विस रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोसेस करना शुरू कर दिया जाएगा।



नई प्रणाली से कर्मचारियों को क्या बड़े फायदे मिलेंगे?

यह डिजिटल सिस्टम पेंशन से जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों के बीच वास्तविक समयमें बेहतर समन्वय स्थापित करता है। इसके माध्यम से पेंशनभोगियों के दस्तावेजों का डिजिटल वेरिफिकेशन किया जाता है, जिससे पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) समय पर जारी हो सके। चूंकि रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन और अन्य लाभ मिलना शुरू होने के लिए पीपीओ का होना अनिवार्य है, इसलिए समय पूर्व पीपीओ जारी होना कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है।

पारंपरिक पेंशन प्रणाली में कर्मचारियों को फॉर्म जमा करने, सर्विस बुक सत्यापन और विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के कई चरणों से गुजरना पड़ता था, जिससे अक्सर भुगतान में महीनों की देरी हो जाती थी। नए 'फिनअसम' मॉडल से कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रमुख लाभ मिलेंगे:

दफ्तरों के चक्करों से मुक्ति: डिजिटल सत्यापन के कारण कर्मचारियों को अपनी कागजी फाइलों को आगे बढ़वाने के लिए बार-बार प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

डिजिटल सत्यापन के कारण कर्मचारियों को अपनी कागजी फाइलों को आगे बढ़वाने के लिए बार-बार प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वित्तीय अनिश्चितता का अंत: रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन शुरू होने से कर्मचारियों को आय के नुकसान या वित्तीय तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन शुरू होने से कर्मचारियों को आय के नुकसान या वित्तीय तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासनिक बोझ में कमी: समय सीमा से 12 महीने पहले काम शुरू होने से नोडल विभागों पर अंतिम समय में पड़ने वाला प्रशासनिक दबाव और कागजी फाइलों का अंबार काफी हद तक कम हो जाएगा।

समय सीमा से 12 महीने पहले काम शुरू होने से नोडल विभागों पर अंतिम समय में पड़ने वाला प्रशासनिक दबाव और कागजी फाइलों का अंबार काफी हद तक कम हो जाएगा। डिजिटल ई-गवर्नेंस को बढ़ावा: यह कदम राज्य में सरकारी कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने और ई-गवर्नेंस की पारदर्शी डिलीवरी के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

इस डिजिटल पहल के सफल क्रियान्वयन में आगे कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं?



हालांकि यह नीतिगत निर्णय सैद्धांतिक रूप से काफी मजबूत है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर इसकी सफलता कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करेगी। वर्तमान में यह आधिकारिक डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है कि इस नए सिस्टम के दायरे में कुल कितने सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे या अब तक लंबित पेंशन मामलों की संख्या में कितनी कमी आई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना की वास्तविक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अलग-अलग विभागों और कोषगारों के बीच कितना सटीक तालमेल रहता है और डिजिटल सत्यापन की प्रक्रियाओं को बिना किसी तकनीकी रुकावट के कितना तेजी से पूरा किया जाता है।राज्य सरकार द्वारा 'फिनअसम' प्लेटफॉर्म के जरिए रिटायरमेंट से 12 महीने पहले ही पेंशन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह पहल न केवल सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थायित्व और सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगी, बल्कि लालफीताशाही को समाप्त कर डिजिटल गवर्नेंस का एक नया मानक स्थापित करेगी।