Air India Tata Deal: एयर इंडिया को टाटा के सुपुर्द करने में होगी देरी, जानें कब तक पूरी होगी प्रक्रिया

Updated Tue, 28 Dec 2021 12:22 PM IST

Air India Tata Deal To be completed One Months Delay:



सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एयर इंडिया को टाटा समूह के हाथों सौंपने की प्रक्रिया पूरी होने में अभी एक महीने का और वक्त लग सकता है। इस संबंध में जारी की गई एक रिपोर्ट में अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अधिग्रहण की प्रकिया पूरी होने में जनवरी तक का समय लग सकता है।



25 अक्तूबर को मिली थी मंजूरी

गौरतलब है कि सरकार ने 25 अक्तूबर 2021 को टाटा संस की कंपनी की ओर से लगाई बोली को स्वीकार कर एयर इंडिया के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की थी। सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस अधिग्रहण से जुड़ी औपचारिकताओं को दिसंबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अब इस प्रक्रिया में देरी की बात कही जा रही है और इसके जनवरी में पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि तारीख का खुलासा नहीं किया गया है।



आठ सप्ताह में पूरी होती है प्रक्रिया

नियमों के मुताबिक, सुपुर्दगी से संबंधित प्रक्रिया आठ सप्ताह में पूरी हो जानी चाहिए लेकिन दोनों पक्षों के राजी होने पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के तहत इस मामले में भी अधिग्रहण की तिथि आगे बढ़ाने पर बात चल रही है। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अभी तक कुछ नियामकीय मंजूरियां नहीं मिली हैं लेकिन जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने कहा है कि यह प्रक्रिया जनवरी तक पूरी हो जाएगी।



18 हजार करोड़ में हुई है डील

बता दें कि सरकार ने 18,000 करोड़ रुपये में एयर इंडिया को बेचने के लिए टाटा संस से समझौता किया था। टाटा सौदे के एवज में सरकार को 2,700 करोड़ रुपये नकद देगी और एयरलाइन पर बकाया 15,300 करोड़ रुपये के कर्ज की देनदारी है। सरकार को इस सौदे के तहत मिलने वाली नकद राशि अधिग्रहण प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही मिलेगी।