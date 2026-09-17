एक्सप्लेनर: ₹22,562 करोड़ का एनएसई आईपीओ खुला, बीएसई, सीडीएसएल और एमसीएक्स में तेजी; जानिए बाजार का हाल

शेयरों में तेजी के पीछे की मुख्य वजह क्या है?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में आई यह तेजी किसी व्यक्तिगत कंपनी के तात्कालिक वित्तीय नतीजों में बदलाव के कारण नहीं, बल्कि पूरे 'कैपिटल मार्केट्स थीम' में आए सकारात्मक सेंटिमेंट का परिणाम है।



बीएसई और सीडीएसएल जैसी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एनएसई का आईपीओ एक सीधा तुलनात्मक मानक (direct read-across) प्रदान करता है। निवेशक एनएसई के विशाल वित्तीय पैमाने और लाभप्रदता के आलोक में लिस्टेड एक्सचेंज और डिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म्स के मौजूदा वैल्यूएशन को फिर से आंक रहे हैं। वहीं ब्रोकिंग फर्मों और फंड हाउसों के लिए यह माना जा रहा है कि इतने बड़े और हाई-प्रोफाइल आईपीओ से बाजार में नए रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी, डीमैट खातों की संख्या में इजाफा होगा और ट्रेडिंग गतिविधियों में तेजी आएगी, जिसका फायदा पूरे इकोसिस्टम को मिलेगा।

पूंजी बाजार और निवेशकों के लिए आगे का दृष्टिकोण क्या है?

एनएसई आईपीओ की शुरुआत ने भारत में रिटेल भागीदारी के बढ़ते प्रभाव, डीमैट खातों के निरंतर विस्तार और वित्तीय संपत्तियों की ओर पूंजी के प्रवाह को रेखांकित किया है। यद्यपि अल्पकालिक स्तर पर शेयरों की चाल मुख्य रूप से थीम-आधारित धारणा पर निर्भर है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से भारत के विस्तार लेते मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पूरे सेक्टर को मिलना तय माना जा रहा है। 24 सितंबर को संभावित मार्केट डेब्यू के साथ ही भारतीय पूंजी बाजार के एक नए अध्याय में प्रवेश करने की उम्मीद है।