{"_id":"629012329631a52a6c4a3a29","slug":"ministry-of-consumer-affairs-screws-on-e-commerce-companies-misleading-by-fake-reviews-officials-have-been-summoned-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"Consumer Affairs : फर्जी समीक्षा से गुमराह करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा, अधिकारियों को आज किया है तलब","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Fri, 27 May 2022 05:20 AM IST