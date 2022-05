{"_id":"627606e4cb1bf1103175ce0f","slug":"lpg-price-hike-rs-50-hike-from-today-may-7-check-new-price-list-from-delhi-to-patna","type":"story","status":"publish","title_hn":"LPG Price: पेट्रोल-डीजल स्थिर लेकिन बढ़ गए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम, देखें दिल्ली से पटना तक कितना हुआ महंगा","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Sat, 07 May 2022 11:16 AM IST