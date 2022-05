{"_id":"626f60e368d8c52076394268","slug":"lic-ipo-update-isue-issue-will-open-today-2-may-for-anchor-investors-know-here-all-detaoils-from-price-band-to-discount","type":"story","status":"publish","title_hn":"LIC IPO: आज एंकर निवेशकों के लिए खुलेगा देश का सबसे बड़ा आईपीओ, जानें प्राइस बैंड से लेकर छूट तक हर जानकारी","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Mon, 02 May 2022 10:13 AM IST