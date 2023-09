Erdogan: 'भारत दक्षिण एशिया में हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार', पीएम मोदी से मिलकर बोले तुर्किए राष्ट्रपति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तुर्किए के राष्ट्रपति रसेप तैयप एर्दोआन के साथ व्यापार और बुनियादी ढांचा संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। मोदी ने रविवार को यहां संपन्न हुए जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से इतर एर्दोआन से मुलाकात की। मोदी ने कहा, 'हमने भारत और तुर्किए के बीच व्यापार और बुनियादी ढांचे के संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर बात की गई। एर्दोआन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच सहयोग की व्यापक संभावनाओं का इस्तेमाल करने का भरोसा जताया।

