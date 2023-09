तमिलनाडु: आयकर विभाग की दबिश, बिजली बोर्ड के ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के परिसरों में तलाशी जारी

आयकर विभाग ने बुधवार को चेन्नई में कई स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की है। एजेंसी ने तमिलनाडु बिजली बोर्ड (टीएनईबी) और तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम (टीएएनजीईडीओ) के ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के परिसरों में चेन्नई में तलाशी ली है। सूत्रों के नुसार कई स्थानों पर तलाशी चल रही है।

#WATCH | Income Tax Department conducting searches in Chennai on the contractors and suppliers of Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) and TANGEDO (Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation). Searches are underway at multiple locations: Sources pic.twitter.com/pMa8N2AHAl