Nirmala Sitharaman Birthday: वित्त मंत्री का 61वां जन्मदिन आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दिग्गज नेताओं ने दी शुभकामनाएं

Greetings to Finance Minister @nsitharaman Ji on her birthday. She is working industriously towards India’s progress and empowering the poor. I pray for her long and healthy life. — Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2020

On her birthday, I extend my best wishes to Smt. @nsitharaman ji. Blessed with dynamism and great energy she is assiduously working towards the objective of India’s economic and social development. I pray for her long life and good health. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 18, 2020

Greetings to Finance Minister Smt @nsitharaman ji on her birthday. Under PM Modi's leadership, her zeal for bringing in transformative economic reforms across all sectors is truly commendable. Praying for her good health and long life. — Amit Shah (@AmitShah) August 18, 2020

Birthday greetings to my Ministerial colleague @nsitharaman ji. May the Almighty bless you with a long & healthy life. — Smriti Z Irani (@smritiirani) August 18, 2020

Warm greetings to FM Smt @nsitharaman ji on her birthday. She has been instrumental in bringing in bold economic reforms and has been working dedicatedly for the economic prosperity of the nation. Pray to Lord Jagannath to bless her with a healthy and a long life. pic.twitter.com/khpkLp51EH — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) August 18, 2020

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज 61वां जन्मदिन है। सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के चेन्नई के निकट मदुरई के निकट हुआ था। सीतारमण उन महिला नेताओं में से एक हैं जो बेहद कम समय में राजनीति के शिखर तक पहुंची हैं। सीतारमण पेशे से अर्थाशास्त्री और समाज सेविका भी हैं। जन्मदिन के मौके पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने शुभकामनाएं दीं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दीं और लिखा कि, 'निर्मला सीतारमण भारत की प्रगति और गरीबों के सशक्तिकरण के लिए औद्योगिक रूप से काम कर रही हैं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करती हूं।'रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं दीं और लिखा कि, 'गतिशीलता और महान ऊर्जा के साथ वह भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्य के लिए काम कर रही हैं।'वित्त मंत्री के जन्मदिन पर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी क्षेत्रों में परिवर्तनकारी आर्थिक सुधार लाने के लिए उनके उत्साह की प्रशंसा की।केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि, 'मेरी मंत्री सहकर्मी को जन्मदिन की शुभकामनाएं ... सर्वशक्तिमान आपको लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दे।'वित्त मंत्री के एक अन्य कैबिनेट सहयोगी, धर्मेंद्र प्रधान ने भगवान जगन्नाथ और बलराम की तस्वीर के साथ एक सुंदर ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट किया और लिखा कि, 'वह निर्भीक आर्थिक सुधार लाने में सहायक रही हैं ... भगवान जगन्नाथ से उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करें।'