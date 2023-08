ED: झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे के परिसरों पर ईडी की छापेमारी, शराब घोटाले से जुड़ा है मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के परिसरों पर शराब घोटाले के सिलसिले में छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार रांची, दुमका और देवघर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। रामेश्वर उरांव पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, और फिलहाल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हैं।

#WATCH | Ranchi | Enforcement Directorate (ED) raids the premises of Rohit Oraon, son of Jharkhand Minister Rameshwar Oraon, in connection with liquor scam.