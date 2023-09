ED: पीएमएलए अदालत में पेश किए गए जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, बैंक से 538 करोड़ की धोखाधड़ी कहा है आरोप

बैंक के साथ 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया।

#WATCH | Enforcement Directorate officials took the founder of Jet Airways Naresh Goyal to the Special PMLA Court in Mumbai after his ED custody ended today.