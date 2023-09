ED Action: ईडी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में 65.53 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की, फेमा के तहत हुई कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत वेंकटेश्वर हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड की महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित 65.53 करोड़ रुपये की नौ अचल संपत्तियों को जब्त किया है।

Enforcement Directorate has seized nine immovable properties located in Maharashtra and Karnataka worth Rs 65.53 Crores of Venkateshwara Hatcheries Pvt Ltd under the provisions of Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999, says the agency.