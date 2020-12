इंश्योरेंस एजेंट व सेल्स मैनेजर को EOW ने लिया हिरासत में, 3.50 करोड़ की धोखाधड़ी का है मामला

आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने वरिष्ठ नागरिक को धोखा देने के मामले में इंश्योरेंस एजेंट और सेल्स मैनेजर को हिरासत में लिया है। अच्छे रिटर्न और लाभ के बदले धन का दुरुपयोग करने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। यह मामला करीब 3.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का है।

The Economic Offences Wing (EOW) arrests insurance agent & sales manager for their involvement in misappropriation of funds in lieu of good return and benefits and cheating a senior citizen for approximately Rs 3.50 crores: EOW