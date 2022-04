{"_id":"626baa8cf21a7b48400ac5c3","slug":"changes-from-ipo-to-cylinder-rate-new-rules-will-be-applicable-from-1-may-2022-traveling-will-expensive","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक मई से बदलाव: आईपीओ में यूपीआई से पेमेंट की लिमिट बढ़ेगी, सफर होगा महंगा और सिलेंडर के दाम में वृद्धि संभव","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

एक मई से बदलाव: आईपीओ में यूपीआई से पेमेंट की लिमिट बढ़ेगी, सफर होगा महंगा और सिलेंडर के दाम में वृद्धि संभव

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Fri, 29 Apr 2022 02:41 PM IST

सार Big Changes From 1 May 2022: मई महीने की शुरुआत बैंकिंग हॉलिडे से होगी और आईपीओ में निवेश करने के लिए यूपीआई पेमेंट करने वालों के लिए बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है।

अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है और मई की शुरुआत होने वाली है। हर महीने की तरह ही मई की शुरुआत भी कई बड़े बदलावों के साथ होने वाली है। इस महीने की शुरुआत बैंकिंग हॉलिडे से होगी और आईपीओ में निवेश करने के लिए यूपीआई पेमेंट करने वालों के लिए बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है।



आईपीओ में यूपीआई पेमेंट लिमिट बढ़ी

एक मई से होने वाले अन्य बड़े बदलावों की बात करें तो अगर आप रिटेल इंवेस्टर हैं और किसी कंपनी के आईपीओ में निवेश करने के लिए यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो सेबी के नए नियम के हिसाब से अब आप पांच लाख रुपये तक की बिड सब्मिट कर सकते हैं। अभी ये लिमिट दो लाख रुपये की है। नई लिमिट एक मई के बाद आने वाले सभी आईपीओ के लिए मान्य होगी। यहां बता दें कि बाजार नियामक सेबी ने आईपीओ में निवेश के लिए यूपीआई से पेमेंट करने की अनुमति नवंबर 2018 में ही दे दी थी, जो एक जुलाई 2019 से प्रभावी है।



सिलेंडर के दाम में हो सकता है इजाफा

हर महीने की तरह इस महीने की शुरुआत में कंपनियां गैस सिलेंडर के दाम को लेकर फैसला लेंगी। इस बार भी आम आदमी को झटका लग सकता है और रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की जा सकती है। गौरतलब है कि पिछली बार गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये का इजाफा किया गया था।



पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफर होगा महंगा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाले 340 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। एक मई से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स की वसूली शुरू होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर 2.45 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स लिया जाएगा।



340 किलोमीटर लंबा है एक्सप्रेसवे

340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को आठ पैकेज में विकसित किया गया। इस एक्सप्रेसवे में 22 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 114 छोटे पुल बनाए गए हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर 45 वाहन अंडरपास, 139 छोटे वाहन अंडरपास, 87 पैदल अंडरपास और 525 बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण किया गया है। करीब 11,216 करोड़ की लागत से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है।



लगातार चार दिन बैंक रहेंगे बंद

बैंक से जुड़े काम हैं तो आपके लिए भी मई महीने की शुरुआत अहम है। यहां आपको बता दें कि एक मई से चार मई तक लगातार चार दिन बैंक बंद रहेंगे। ये छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को मिलाकर इस महीने पूरे 11 दिन बैंक बंद रहेंगे।