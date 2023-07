3rd FMCBG: वित्त मंत्री बोलीं- बैठक में वैश्विक ऋण की विसंगतियों पर हुई चर्चा, CBDC पर RBI गवर्नर ने ये कहा

जी-20 के सदस्यों ने 'बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (सीएएफ) की जी-20 स्वतंत्र समीक्षा की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप' का समर्थन किया। यह रोडमैप एमडीबी में अधिक उधार संसाधनों को अनलॉक करने में मदद करेगा। भारत की ओर से गठित विशेषज्ञ समूह के बारे में सदस्यों ने खंड 1 में की गई सिफारिशों पर ध्यान दिया। इसका उद्देश्य एमडीबी को सीमा पार चुनौतियों का सामना करने और उनके विकास वित्तपोषण जनादेश को पूरा करने में सक्षम बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बातें गांधी नगर में जी20 देशों के वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंकों की तीसरी बैठक के बाद कही। उन्होंने कहा कि इस बैठक के दौरान वैश्विक ऋण से जुड़ी विसंगतियों पर गहन चर्चा की गई। यह वैश्विक दक्षिण की आवाज को G20 की मेज पर लाने के लिए भारत की अध्यक्षता के प्रयास को दर्शाता है । जी-20 के सदस्यों ने विभिन्न ऋण उपचार मामलों में हुई प्रगति का स्वागत किया।

