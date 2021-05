फैसला: सरकार ने दिया चीन को झटका, अक्तूबर तक बढ़ाया ट्यूब, पाइप पर डंपिंग रोधी शुल्क

{"_id":"6098cd18e92b4d5f73317c41","slug":"anti-dumping-duty-will-be-imposed-on-import-of-tubes-and-pipes-till-october","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092b\u0948\u0938\u0932\u093e: \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0928\u0947 \u0926\u093f\u092f\u093e \u091a\u0940\u0928 \u0915\u094b \u091d\u091f\u0915\u093e, \u0905\u0915\u094d\u0924\u0942\u092c\u0930 \u0924\u0915 \u092c\u0922\u093c\u093e\u092f\u093e \u091f\u094d\u092f\u0942\u092c, \u092a\u093e\u0907\u092a \u092a\u0930 \u0921\u0902\u092a\u093f\u0902\u0917 \u0930\u094b\u0927\u0940 \u0936\u0941\u0932\u094d\u0915","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"\u092c\u093f\u091c\u093c\u0928\u0947\u0938 \u0921\u093e\u092f\u0930\u0940","slug":"business-diary"}}

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Mon, 10 May 2021 11:35 AM IST