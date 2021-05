श्रम और रोजगार मंत्रालय : अप्रैल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 0.50 अंक की वृद्धि, मार्च में 119.6 रहा

औद्योगिक कामगारों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) अप्रैल महीने में 120.1 अंक रहा और पिछले महीने की तुलना में इसमें 0.50 अंक की वृद्धि हुई है। बता दें कि मार्च महीने में यह 119.6 रहा था।

All-India Consumer Price Index for Industrial Workers (2016=100) for April 2021 increased to 120.1 points compared to 119.6 points for March 2021: Ministry of Labour & Employment pic.twitter.com/GOzQzVlfPq