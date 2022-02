{"_id":"6200fe49018b743f862d6fd4","slug":"airtel-will-invest-1-17-crores-in-four-years-know-here-about-the-plan-of-telecom-compony","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bharti Airtel: इस काम के लिए हर साल 20 हजार करोड़ का निवेश करेगी एयरटेल, जानें क्या है टेलीकॉम कंपनी की तैयारी","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

Bharti Airtel: इस काम के लिए हर साल 20 हजार करोड़ का निवेश करेगी एयरटेल, जानें क्या है टेलीकॉम कंपनी की तैयारी

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Mon, 07 Feb 2022 04:43 PM IST

सार Airtel Will Invest 1.17 Lakh Crores In Four Years: देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल आने वाले चार सालों में कुल मिलाकर 1.17 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें से 88,000 करोड़ रुपये का निवेश इंडस टावर्स में होगा। 15,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट्रा में होगा। 14,000 करोड़ रुपये का निवेश भारती हेक्साकॉम में होगा।



ख़बर सुनें

टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अगले चार साल में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश की योजना बनाई है। वह अपनी सब्सिडियरी कंपनियों के माध्यम यह भारी-भरकम निवेश करने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारती हेक्साकॉम, इंडस टावर्स और नेक्स्ट्रा के जरिए कंपनी सिर्फ इंडस टावर्स पर ही हर साल लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी।



इंडस टावर्स पर 88 हजार करोड़ निवेश

एक रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी कुल मिलाकर 1.17 लाख करोड़ रुपये में से 88,000 करोड़ रुपये का निवेश इंडस टावर्स में होगा। 15,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट्रा में होगा। 14,000 करोड़ रुपये का निवेश भारती हेक्साकॉम में होगा। कंपनी ने शेयर बाजार को मुहैया कराई गई जानकारी में यह बात बताई है। बता दें कि भारती एयरटेल देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है।



देश में जल्द शुरू होगी 5जी सर्विस

भारती एयरटेल ने कहा है कि भारत में जल्द 5जी सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। इससे पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बढ़ गई है। इसलिए कंपनी ने अगले चार साल में इंडस टावर्स में हर साल 20,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना तैयार की है। एयरटेल ने कहा है कि 26 फरवरी को उसकी एनुअल जनरल मीटिंग (एजीए) होगी, जिसमें गूगल को 1.28 फीसदी हिस्सेदारी आवंटन के फैसले पर शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी।