{"_id":"620cccabdbd3dc3ca626ed7c","slug":"stock-market-latest-news-upate-closed-with-fall-sensex-broke-145-points-nifty-came-down-to-17400","type":"story","status":"publish","title_hn":"Stock Market Closed: शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 145 अंक लुढ़का, निफ्टी 17400 के नीचे आया","category":{"title":"Bazar","title_hn":"बाज़ार","slug":"bazaar"}}

सार Stock Market Closed On Red Mark: शेयर बाजार बुधवार को शुरुआती बढ़त को गंवाते हुए कारोबार के अंत में लाल निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले सूचकांक सेंसेक्स 145 अंक की गिरावट के साथ 57,997 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 30 अंक टूटकर 17,322 के स्तर पर बंद हुआ।

विस्तार

मजबूत शुरुआत के बाद गिरावट

बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला, लेकिन कारोबार शुरू होने के साथ ही इसमें गिरावट शुरू हो गई। सेंसेक्स ने 238 अंक की तेजी के साथ 58,380 के स्तर पर कारोबार शुरू किया था, जबकि निफ्टी सूचकांक 76 अंकों की उछाल के साथ 17,428 के स्तर पर खुला था। कारोबार शुरू होने के कुछ देर बाद ही बाजार ने शुरुआती तेजी गंवा दी और सेंसेक्स 355 अंक यानी 0.61 फीसदी गिरावट के साथ 57,786.63 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 78.45 अंक या 0.45 फीसदी की गिरावट के साथ 17,274 के स्तर पर पहुंच गया।



मंगलवार को लगाई थी लंबी छलांग

stock market latest news upate closed with fall Sensex broke 145 points Nifty came down to 17400 : शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 145 अंक लुढ़का, निफ्टी 17400 के नीचे आया