Excise Duty Hike: पेट्रोल-डीजल के निर्यात पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, जानें इससे आपको फायदा होगा या नुकसान?

भारत सरकार ने हवाई जहाज के ईंधन (ATS) और पेट्रोल-डीजल के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर तक एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। वहीं, हवाई जहाज के ईंधन एटीएफ के एक्सपोर्ट पर 6 रुपये प्रति लीटर सेंट्रल एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है।

Special additional excise duty/Cesses imposed on exports of petrol and diesel at the rate of Rs 6 per litre on Petrol and Rs 13 per litre on diesel. Special Additional Excise Duty (SAED) of Rs 6 per litre imposed on exports of Aviation Turbine Fuel: Ministry of Finance