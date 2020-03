कोरोना से प्रभावित हो रहा शेयर बाजार, उतार-चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी

{"_id":"5e79859c8ebc3e768c0d7d2d","slug":"corona-virus-effect-share-market-opening-updates-sensex-nifty","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0938\u0947 \u092a\u094d\u0930\u092d\u093e\u0935\u093f\u0924 \u0939\u094b \u0930\u0939\u093e \u0936\u0947\u092f\u0930 \u092c\u093e\u091c\u093e\u0930, \u0909\u0924\u093e\u0930-\u091a\u0922\u093c\u093e\u0935 \u0915\u093e \u0938\u093f\u0932\u0938\u093f\u0932\u093e \u0932\u0917\u093e\u0924\u093e\u0930 \u091c\u093e\u0930\u0940","category":{"title":"Bazar","title_hn":"\u092c\u093e\u091c\u093c\u093e\u0930","slug":"bazaar"}}

बिजनेस डेस्क, अमर उदाला, नई दिल्ली Updated Tue, 24 Mar 2020 10:49 AM IST

सोमवार को ऐतिहासिक गिरावट के बाद सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को बाजार में गिरावट का सिलसिला थम गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1271.39 अंक यानी 4.89 फीसदी की बढ़त के साथ 27252.39 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 47 अंक यानी 5.48 फीसदी की बढ़त के साथ 8027.25 के स्तर पर खुला। इसके थोड़ी ही देर बाद सेंसेक्स 1454 की तेजी पर कारोबार कर रहा था।



दिनभर के अपडेट्स

10:44 AM - शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। सेंसेक्स 112.01 अंक बढ़कर 26093.25 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 43.90 अंक की तेजी के साथ 7654.15 के स्तर पर है।

10:12 AM - घरेलू शेयर बाजार फिर लाल निशान पर पुहंच गया है। सेंसेक्स 90.19 अंक ( -0.35 फीसदी ) की गिरावट के बाद 25891.05 के स्तर पर है। इसी तरह निफ्टी 19.70 अंक की गिरावट के बाद 7590 के स्तर पर पहुंच गया।

9:35 AM - सेंसेक्स 263.71 अंक यानी 1.02 फीसदी की तेजी के साथ 26244.95 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 59 अंक की बढ़त के बाद 7669.25 के स्तर पर है।



कोरोना से प्रभावित हो रहा है बाजार

मालूम हो कि कोरोना वायरस को चलते भारत समेत दुनियाभर के बाजारों में कई दिनों से गिरावट आ रही है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। सोमवार को देश में 99 नए मामले सामने आए, जो अभी तक देश में एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा सोमवार को दो और लोगों की मौत के साथ देश में इसकी वजह से होने वाली कुल मौतों का आंकड़ा नौ हो गया। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 492 हो गई है।



दिग्गज शेयरों का हाल

दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज सभी कंपनियों के शेयर हरे निशान पर खुले। इनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल टेक, बजाज फिन्सर्व, अडाणी पोर्ट्स, सिप्ला, बजाज फाइनेंस, वेदांता लिमिटेड, इंफोसिस, ब्रिटानिया, सन फार्मा, आदि शामिल हैं।

सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर

सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर डालें, तो आज सभी सेक्टर्स हरे निशान पर बंद हुए। इनमें ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बंक, प्राइवेट बैंक और रियल्टी शामिल हैं।



ऐसा रहा वैश्विक बाजारों का हाल

सोमवार को अमेरिका का डाउ जोंस 3.04 फीसदी यानी 582.05 अंक नीचे 18,591.90 पर बंद हुआ। नैस्डैक में 0.27 फीसदी और एसएंडपी में 2.93 फीसदी की गिरावट आई। सोमवार को डाउ जोंस 317 अंकों की गिरावट के साथ खुला था। इसी तरह अमेरिका के दूसरे बाजार नैस्डैक कंपोजिट 25 अंक और एसएंडपी 32 पॉइंट नीचे खुले थे। बाजार खुलते समय डाउ जोंस 18856, नैस्डैक 6853 और एसएंडपी 2272 पर कारोबार कर रहे थे।



76.07 के स्तर पर खुला रुपया

डॉलर के मुकाबले आज रुपया 22 पैसे की बढ़त के बाद 76.07 के स्तर पर खुला। पिछले कारोबारी दिन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 102 पैसे की भारी गिरावट के बाद 76.22 रुपये प्रति डॉलर (अस्थायी) के सर्वकालिक निचले स्तर तक पहुंच गया था।



प्री ओपन के दौरान यह था शेयर मार्केट का हाल

प्री ओपन के दौरान सुबह 9:10 बजे शेयर मार्केट हरे निशान पर था। सेंसेक्स 1074.99 अंक यानी 4.14 फीसदी की बढ़त के बाद 27,056.23 के स्तर पर था। वहीं निफ्टी 238.05 अंक यानी 3.13 फीसदी की बढ़त के बाद 7848.30 के स्तर पर था।



पिछले कारोबारी दिन आई थी इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट

पिछले कारोबारी दिन शेयर बाजार में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 3934.72 अंक यानी 13.15 फीसदी की गिरावट के साथ 25,981.24 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 1135.20 अंक यानी 12.98 फीसदी की गिरावट के साथ 7610.25 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान गिरावट के कारण बाजार में लोअर सर्किट लगा, यानी 45 मिनट के लिए कारोबार बंद कर दिया गया था।