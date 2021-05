Canara Bank: जरूरी खबर: एक जुलाई से बदलेगा इस बैंक का IFSC कोड, समय पर करा लें अपडेट, वरना नहीं होगा पैसा ट्रांसफर

{"_id":"60ac96556ff5915bbc22fb92","slug":"syndicate-bank-iifsc-codes-will-work-only-till-30-june-as-informed-by-canara-bank","type":"story","status":"publish","title_hn":"Canara Bank: \u091c\u0930\u0942\u0930\u0940 \u0916\u092c\u0930: \u090f\u0915 \u091c\u0941\u0932\u093e\u0908 \u0938\u0947 \u092c\u0926\u0932\u0947\u0917\u093e \u0907\u0938 \u092c\u0948\u0902\u0915 \u0915\u093e IFSC \u0915\u094b\u0921, \u0938\u092e\u092f \u092a\u0930 \u0915\u0930\u093e \u0932\u0947\u0902 \u0905\u092a\u0921\u0947\u091f, \u0935\u0930\u0928\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u094b\u0917\u093e \u092a\u0948\u0938\u093e \u091f\u094d\u0930\u093e\u0902\u0938\u092b\u0930","category":{"title":"Banking Beema","title_hn":"\u092c\u0948\u0902\u0915\u093f\u0902\u0917 \u092c\u0940\u092e\u093e","slug":"banking-beema"}}

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Tue, 25 May 2021 11:46 AM IST