कल SBI बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे RBI गवर्नर शक्तिकांत दास

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए ये कॉन्क्लेव इस बार वर्चुअल आयोजित हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास शनिवार को इसमें शामिल होंगे।

Reserve Bank of India (RBI) Governor Shaktikanta Das to deliver keynote address at the 7th SBI Banking & Economics Conclave at 10:30 am tomorrow. (file pic) pic.twitter.com/3FM8GQQ8aH