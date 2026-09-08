अंकल की हरकत देख हर कोई हैरान, जिंदा सांप को पकड़कर बना दिया गोल-गोल रस्सी, वीडियो देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

सांप का वीडियो: दुनिया में हजारों प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। इनमें कई जहरीले और बेहर खतरनाक होते हैं। सांप को देखने के बाद अच्छे-अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। इसमें दिख रहा है कि एक शख्स सांप को अपने हाथों में पकड़कर उसके शरीर को गोल-गोल लपेट रहा है।

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वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स ने एक हरे रंग को सांप को पकड़ रखा है। इसके बाद वह उसे अनोखे तरीके से मोड़ते हुए गोल आकार दे रहा है। देखते ही देखते सांप का शरीर कई घुमावों में नजर आता है। दूर से देखने पर सांप का आकार किसी रस्सी जैसा दिख रहा है। आसपास मौजूद कोई व्यक्ति इस पूरी घटना का वीडियो बना रहा है।वीडियो में आप देख सकते हैं कि सांप काफी सामान्य नजर आ रहा है और यही देखकर लोग हैरान हैं। आमतौर पर सांप को देखते ही लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिनयह शख्स उसे हाथ में लेकर उसके साथ अलग तरह की हरकत कर रहा है।सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शख्स की यह हरकत हैरान करने वाली है, तो वहीं कई लोगों का कहना है कि ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है। एक शख्स ने कहा कि सांप शांत दिखे, तो भी उसके व्यवहार का अंदाजा लगाना कठिन होता है। सांप अचानक हमला करता है, जिससे गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। कई लोगों ने कहा कि ऐसे सांप को पकड़ने की क्या जरूरत है?वायरल वीडियो में सांप की प्रजाति और घटना की सटीक जगह की जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि सांप जहरीला था या नहीं। amarujala.com वायरल वीडियो से जुड़े दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।