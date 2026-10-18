बीच सड़क पर तीन लड़कियों ने किया धांसू डांस, लगाए गजब के ठुमके, पलट-पलटकर देखते रहे लोग
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 18 Oct 2026 09:34 PM IST
सार
सोशल मीडिया पर तीन लड़कियों डांस तेजी से वायरल हो रहा है। तीनों ने हनी सिंह और इप्सिता के फर्स्ट किस (First Kiss ) गाने पर डांस किया है। लड़कियों के डांस की लोग तारीफ कर रहे हैं।
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विस्तार
सोशल मीडिया पर इन दिनों डांस के खूब वायरल हो रहे हैं। अब तीन लड़कियों का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि तीनों बीच सड़क पर डांस कर रही हैं और धमाकेदार ठुमके लगा रही हैं। उनके डांस मूव्स ने लोगों को आकर्षित किया है।
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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं पंजाबी गाने पर तीन लड़कियां साथ में शानदार डांस कर रही हैं। तीनों के डांस स्टेप्स में गजब का तालमेल दिख रहा है। गाने की धुन के साथ तीनों लड़कियां पूरे जोश के साथ एक जैसा डांस मूव्स करती दिख रही हैं। ऊर्जा से भरा उनका डांस स्टेप्स और एक्सप्रेशन ने डांस को खास बना दिया है।
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तीनों लड़कियों ने फर्स्ट किस (First Kiss ) गाने पर शानदार डांस किया है। इस गाने को लोग खूब पसंद करते है और इस जमकर थिरकते हैं। पंजाबी गाने पर तीनों का यह डांस और अंदाज लोगों को खूब पसंद कर रहे हैं। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस गाने को हनी सिंह और इप्सिता ने गाया है।
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डांस वीडियो देखने के लिए यहां पर करें क्लिक...
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वीडियो में दिख रहा है कि लड़कियों ने रिब्ड जींस और टाॅप पहना हुआ है। इस ड्रेस में तीनों बेहद खूबसूरत लग रही हैं। यह डांस लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस पर लोग जमकर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर डांस का वीडियो को शेयर किया गया है। सोशल मीडिया पर लड़कियों के डांस वीडियो ने तहलका मचा दिया है। तीनों सड़के बेफिक्र होकर मस्ती में डांस कर रही हैं।