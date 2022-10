Viral Video: शख्स की मौत से टूट गया बंदर, शव के पास बैठकर चेक करता रहा सांसें, जानिए दोनों की दोस्ती की कहानी

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। यह वायरल वीडियो श्रीलंका का है जिसने लोगों को इमोशनल कर दिया है। इसमें एक लंगूर एक शख्स के शव के पास बैठा हुआ दिख रहा है। शख्स ने इस बंदर का ख्याल रखता था और खाना खिलाता था। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि लंगूर इस शख्स को काफी देर तक जगाने की कोशिश की है।

#WATCH | Gray Langur refuses to accept his feeder’s death, tries to wake him up.