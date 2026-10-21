वायरल: 12वीं मंजिल पर खिड़की से लटक रही थी मासूम बच्ची, नीचे खड़े लोगों की थम गई सांसें, फिर ऐसे बची जान

सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोगों की सांसें थम जाती हैं। कुछ ऐसा ही एक वीडियो चीन से सामने आया है, जिसमें एक छोटी बच्ची बहुमंजिला इमारत की 12वीं मंजिल की खिड़की के बाहर फंसी नजर आ रही है। बच्ची का शरीर हवा में लटक रहा था और नीचे जमीन काफी दूर थी। ऐसे में जरा सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। हालांकि, मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए बच्ची को बचाने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

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वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची इमारत की ऊंचाई पर खिड़की की ग्रिल में फंसी हुई है। उसका शरीर खिड़की के बाहर लटक रहा है। यह नजारा देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल और पुलिस की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं। हर कोई बच्ची को सुरक्षित बचाने की कोशिश में जुट गया, क्योंकि थोड़ी सी चूक उसकी जान के लिए खतरा बन सकती थी।वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात नीचे की मंजिल पर मौजूद दो युवकों की हिम्मत है। रेस्क्यू टीम के ऊपर पहुंचने से पहले ही उन्होंने बच्ची की मदद करने का फैसला किया। दोनों युवक नीचे की मंजिल की खिड़की से बाहर निकले और बच्ची के पैरों के नीचे प्लास्टिक का स्टूल लगाने की कोशिश की। इसका मकसद बच्ची को कुछ सहारा देना था, ताकि वह पूरी तरह नीचे की ओर न लटक जाए।दोनों युवक काफी देर तक स्टूल को संभालकर बच्ची को सहारा देते रहे। इस दौरान हर पल खतरा बना हुआ था। इसके बाद पुलिस अधिकारियों और बचावकर्मियों ने ऊपर की तरफ से बच्ची को सुरक्षित अंदर खींच लिया। इस तरह समय रहते बच्ची को बचा लिया गया।इस घटना का वीडियो एक्स पर शेयर किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद लोग बच्ची को बचाने वाले पड़ोसियों की हिम्मत और समझदारी की तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि मुश्किल समय में दूसरों की मदद के लिए आगे आना ही सच्ची इंसानियत है। वहीं, इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। ऊंची इमारतों में छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। इसलिए माता-पिता को बच्चों को खिड़की, बालकनी और ग्रिल के आसपास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा के लिए खिड़कियों पर मजबूत सुरक्षा इंतजाम करना भी जरूरी है।