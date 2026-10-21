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अब घर बैठे वीडियो कॉल पर पक्का हो रहा रिश्ता, शादी की रस्म का ये नया अंदाज देख लोग बोले- तलाक भी ऑनलाइन होगा!

Wed, 21 Oct 2026 11:46 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 21 Oct 2026 11:46 AM IST
सार

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लड़का और लड़की पक्ष के परिवार वीडियो कॉल के जरिए रिश्ता पक्का करते नजर आ रहे हैं। एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो को देखकर कुछ लोग हैरान हैं, तो कुछ मजेदार कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि अब तलाक भी ऑनलाइन ही होगा।
 

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Online Rishta Fixing Goes Viral Netizens Say Divorce Will Be Online Too
लैपटॉप और मोबाइल पर जुड़े दोनों परिवार - फोटो : एक्स@sabakhan21051

विस्तार
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समय के साथ लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव आ रहा है। पहले शादी के लिए रिश्ता देखने और बात पक्की करने के लिए परिवारों को एक-दूसरे के घर जाना पड़ता था। घर पर चाय-नाश्ता होता था, परिवार के लोग मिलते थे और फिर आगे की बात तय होती थी। लेकिन अब तकनीक की मदद से यह काम भी ऑनलाइन होने लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी नए अंदाज को दिखा रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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लैपटॉप और मोबाइल पर जुड़े दोनों परिवार
एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में दोनों परिवार वीडियो कॉल के जरिए जुड़े नजर आ रहे हैं। लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन पर लड़का और लड़की पक्ष के लोग एक-दूसरे से बात करते दिखाई देते हैं। वीडियो में रिश्ता पक्का करने से जुड़ी कुछ रस्मों की झलक भी देखने को मिलती है। इस पर 'ऑनलाइन रिश्ता पक्का' लिखा हुआ है। हालांकि, वीडियो में दिख रहे परिवारों के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। यह भी साफ नहीं है कि यह रस्म किस जगह हुई और परिवारों के बीच कितनी दूरी थी। फिर भी वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
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किसी ने कहा- अब तलाक भी ऑनलाइन होगा
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों को यह तरीका समय के हिसाब से सही लग रहा है, तो कुछ इसे शादी जैसे रिश्ते के लिए अनोखा बता रहे हैं। एक यूजर ने मजाक में लिखा कि अब तलाक भी ऐसे ही ऑनलाइन होगा। वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि कहीं बाद में पता न चले कि सब कुछ फिल्टर की वजह से अच्छा लग रहा था। इन कमेंट से साफ है कि लोगों को यह तरीका दिलचस्प भी लग रहा है और वे इस पर मजे भी ले रहे हैं।


दूर रहने वाले परिवारों के लिए आसान हो सकता है तरीका
आज वीडियो कॉल के जरिए दूर रहने वाले लोगों से आसानी से बात की जा सकती है। ऐसे में अलग-अलग शहरों या देशों में रहने वाले परिवारों के लिए एक-दूसरे से जुड़ना आसान हो जाता है। इससे शुरुआती बातचीत में समय और आने-जाने का खर्च बच सकता है।

एक-दूसरे को जानना भी है जरूरी
हालांकि, शादी जैसे बड़े फैसले में केवल वीडियो कॉल पर हुई बातचीत के भरोसे रहना सही नहीं होगा। परिवारों को एक-दूसरे के बारे में जरूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए और कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह समझना चाहिए। वायरल वीडियो यह जरूर दिखाता है कि तकनीक अब रिश्ते तय करने के तरीकों में भी अपनी जगह बना रही है। लेकिन रिश्ता चाहे ऑनलाइन तय हो या आमने-सामने, भरोसा और आपसी समझ सबसे ज्यादा जरूरी हैं।

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