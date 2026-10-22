फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   girl performs cute dance on character dheela hai song viral video

कैरेक्टर ढीला है गाने पर लड़की के क्यूट डांस ने जीता दिल, प्यारे एक्सप्रेशन देख चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

Thu, 22 Oct 2026 07:36 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Thu, 22 Oct 2026 07:36 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर एक लड़की के डांस ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लड़की के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उसने कैरेक्टर ढीला है गाने पर डांस किया है। 

विज्ञापन
girl performs cute dance on character dheela hai song viral video
कैरेक्टर ढीला है गाने पर लड़की के क्यूट डांस ने जीता दिल - फोटो : instagram

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सोशल मीडिया पर हर दिन एक से बढ़कर एक डांस वीडियो देखने को मिलते हैं। इन दिनों एक लड़की का डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने कैरेक्टर ढीला है गाने पर बेहद खूबसूरत डांस किया है। लड़की के प्यारे डांस और क्यूट एक्सप्रेशन दोनों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

विज्ञापन


सोशल मीडिया पर वायरल डांस वीडियो में लड़की गाने की धुन पर शानदार स्टेप्स कर रही है। लड़की का अंदाज, चेहरे के प्यारे एक्सप्रेशन और डांस करने का तरीका परफॉर्मेंस को शानदार बना रहा है। कैरेक्टर ढीला  सलमान खान और जरीन खान की फिल्म रेडी का मशहूर गाना है।
विज्ञापन


इस गाने को लोग आज भी काफी पसंद करते हैं। इस गाने पर लड़की ने अपने अंदाज में डांस करके लोगों की पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। उसके हर स्टेप में आत्मविश्वास और प्यारी अदाएं दिख रही हैं, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन



View this post on Instagram




क्या छिड़ने वाला है विनाशकारी युद्ध, दुनिया में मचेगी भयानक तबाही? नास्त्रेदमस की ये दो भविष्यवाणियां हुईं सच!

डांस के दौरान लड़की ने इतना प्यारा एक्सप्रेशन दिया है कि वीडियो देखकर हर किसी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जा रही है। यही वजह है कि यह डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि लड़की ने बैगी जींस पर टाॅप पहना हुआ है। डांस की जगह और बैकग्राउंड डांस में चार चांद लगा रहे हैं। 

'अफगान जलेबी' पर तीन लड़कियों के डांस ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, अदाएं देख फिदा हुए लोग

सोशल मीडिया पर लोग लड़की का डांस देखकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है बहुत प्यारा डांस। दूसरे ने लिखा है कि बहुत सुंदर डांस किया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed