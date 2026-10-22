कैरेक्टर ढीला है गाने पर लड़की के क्यूट डांस ने जीता दिल, प्यारे एक्सप्रेशन देख चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

सोशल मीडिया पर हर दिन एक से बढ़कर एक डांस वीडियो देखने को मिलते हैं। इन दिनों एक लड़की का डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने कैरेक्टर ढीला है गाने पर बेहद खूबसूरत डांस किया है। लड़की के प्यारे डांस और क्यूट एक्सप्रेशन दोनों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

View this post on Instagram

सोशल मीडिया पर वायरल डांस वीडियो में लड़की गाने की धुन पर शानदार स्टेप्स कर रही है। लड़की का अंदाज, चेहरे के प्यारे एक्सप्रेशन और डांस करने का तरीका परफॉर्मेंस को शानदार बना रहा है। कैरेक्टर ढीला सलमान खान और जरीन खान की फिल्म रेडी का मशहूर गाना है।इस गाने को लोग आज भी काफी पसंद करते हैं। इस गाने पर लड़की ने अपने अंदाज में डांस करके लोगों की पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। उसके हर स्टेप में आत्मविश्वास और प्यारी अदाएं दिख रही हैं, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं।डांस के दौरान लड़की ने इतना प्यारा एक्सप्रेशन दिया है कि वीडियो देखकर हर किसी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जा रही है। यही वजह है कि यह डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि लड़की ने बैगी जींस पर टाॅप पहना हुआ है। डांस की जगह और बैकग्राउंड डांस में चार चांद लगा रहे हैं।सोशल मीडिया पर लोग लड़की का डांस देखकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है बहुत प्यारा डांस। दूसरे ने लिखा है कि बहुत सुंदर डांस किया है।