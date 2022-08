Ganesh Chaturthi 2022: इस आर्टिस्ट ने रेत के लड्डू से बनाई भगवान गणेश की प्रतिमा, तस्वीर ने किया मंत्रमुग्ध

Ganesh Chaturthi 2022: भगवान गणेश को रिद्धि-सिद्धि और सुख-समृद्धि देने वाला माना जाता है। भगवान गणेश की आराधना करने से जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। आज यानी बुधवार से गणेश उत्सव शुरुआत हो चुका है जो 10 दिनों तक चलेगा।

