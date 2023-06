Jugaad Video: ऑटो रिक्शा में लगाया ऐसा जुगाड़, बैठकर आ रही है लग्जरी कार जैसी फीलिंग

Auto Rickshaw Unique Modification: भारत में लोकल लेवल पर यात्रा करने के लिए ज्यादातर लोग ऑटो रिक्शा का ही इस्तेमाल करते हैं। कोई छोटा शहर हो या बड़ा, ऑटो रिक्शा आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं। देश में बहुत सारे लोग ऑटो रिक्शा चलाकर गुजर बसर करते हैं। इसलिए कई ड्राइवर अपने ऑटो रिक्शा को अतिरिक्त सुविधाओं के साथ सजाते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने ऑटो रिक्शा को अपग्रेड भी कर लेते हैं। इन दिनों भी एक ऐसे ही ऑटो रिक्शा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल इस वीडियो में एक शख्स ने ऑटो रिक्शा में कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया है कि वह किसी लग्जरी कार से कम नहीं लग रहा है।

Hello #Bengaluru what a beautiful and wonderful auto . Has anyone traveled so far pic.twitter.com/ISLEmup6we