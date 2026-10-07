इंडियन रेसिंग फेस्टिवल 2026 का नया शेड्यूल क्या है?: बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर इसका आयोजन क्यों है खास?

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13 साल बाद ऐतिहासिक वापसी: फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कर चुके बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर 13 साल के लंबे अंतराल के बाद FIA-स्तर की सिंगल-सीटर रेसिंग लौटने जा रही है।

फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कर चुके बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर 13 साल के लंबे अंतराल के बाद FIA-स्तर की सिंगल-सीटर रेसिंग लौटने जा रही है। विज्ञापन BIC में रेसिंग डेट्स: ग्रेटर नोएडा स्थित यह सर्किट F4 इंडियन चैंपियनशिप और इंडियन रेसिंग लीग के चौथे और पांचवें राउंड की मेजबानी करेगा। विज्ञापन विज्ञापन राउंड 4: 31 अक्तूबर से 1 नवंबर राउंड 5: 28 से 29 नवंबर

ग्रेटर नोएडा स्थित यह सर्किट F4 इंडियन चैंपियनशिप और इंडियन रेसिंग लीग के चौथे और पांचवें राउंड की मेजबानी करेगा। परमानेंट ट्रैक का फायदा: सीजन के अहम दौर में दोनों रेसिंग सीरीज को लगातार दो रेस वीकेंड के लिए एक विश्वस्तरीय परमानेंट रेस ट्रैक उपलब्ध होगा। नवी मुंबई में सीजन का ग्रैंड फिनाले किस अनोखे फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के मुकाबलों के बाद चैंपियनशिप का ग्रैंड फिनाले 5 और 6 दिसंबर को नवी मुंबई में आयोजित होगा। अर्बन स्ट्रीट सर्किट: यह मुकाबला पाम बीच रोड के पास तैयार किए जा रहे 3.69 किलोमीटर लंबे नए स्ट्रीट सर्किट पर आयोजित किया जाएगा।

यह मुकाबला पाम बीच रोड के पास तैयार किए जा रहे 3.69 किलोमीटर लंबे नए स्ट्रीट सर्किट पर आयोजित किया जाएगा। नाइट रेस का रोमांच: यह रेस कृत्रिम रोशनी (आर्टिफिशियल लाइट्स) के तहत एक नाइट रेस के रूप में होगी।

यह रेस कृत्रिम रोशनी (आर्टिफिशियल लाइट्स) के तहत एक नाइट रेस के रूप में होगी। दूसरा नाइट रेस इवेंट: 2024 में चेन्नई में पहली नाइट रेस आयोजित करने के बाद, यह इंडियन रेसिंग फेस्टिवल का दूसरा नाइट रेस इवेंट होगा। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जैसे पारंपरिक ट्रैक से अलग, नवी मुंबई का इवेंट रेसिंग को सीधे शहर के शहरी माहौल के बीच लेकर आएगा। इस ऐतिहासिक कदम पर आयोजकों और रेसिंग लीग प्रमुखों ने क्या कहा? रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड (RPPL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अखिलेश रेड्डी ने इस नए कैलेंडर पर खुशी जाहिर करते हुए कहा: "बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और नवी मुंबई स्ट्रीट सर्किट—ये दो ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनकी योजना हमने लंबे समय से बनाई थी। इन्हें साकार करने में की गई कड़ी मेहनत के बाद, प्रशंसकों के साथ यह खबर साझा करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। फेस्टिवल को BIC पर लाना और सीजन का समापन नवी मुंबई की सड़कों पर करना देश में मोटरस्पोर्ट्स के दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। हमें विश्वास है कि ये नए वेन्यू भारतीय मोटरस्पोर्ट्स को व्यापक दर्शकों तक पहुँचाएंगे और भारत को एक सच्चा 'ग्लोबल मोटरस्पोर्ट हब' बनाने के हमारे सपने को पूरा करेंगे।" वर्तमान में चैंपियनशिप स्टैंडिंग्स और आगामी रेस का शेड्यूल क्या है? BIC और नवी मुंबई से पहले, 2026 रेसिंग सीजन अपने अगले चरण के लिए चेन्नई का रुख करेगा: चेन्नई राउंड (राउंड 3): 22 और 23 अक्तूबर को चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट (MIC) में राउंड 3 का आयोजन होगा। इसमें F4 इंडिया का तीसरा राउंड और इंडियन रेसिंग लीग का सीजन ओपनर (पहला राउंड) शामिल रहेगा।

22 और 23 अक्तूबर को चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट (MIC) में राउंड 3 का आयोजन होगा। इसमें F4 इंडिया का तीसरा राउंड और इंडियन रेसिंग लीग का सीजन ओपनर (पहला राउंड) शामिल रहेगा। F4 इंडिया स्टैंडिंग्स: कोयंबटूर के कारी मोटर स्पीडवे पर F4 चैंपियनशिप के पहले दो राउंड पूरे हो चुके हैं। फिलहाल स्टैंडिंग्स में: आरिस किरियाकू: 93 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर हैं (इन्होंने राउंड 1 में दो सेकंड-प्लेस और एक जीत हासिल की)। लुविवा संबुदला: 88 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं (राउंड 2 में दो रेस जीतीं)। भुवन बोनू: इन्होंने बची हुई एक रेस में जीत दर्ज की।

कोयंबटूर के कारी मोटर स्पीडवे पर F4 चैंपियनशिप के पहले दो राउंड पूरे हो चुके हैं। फिलहाल स्टैंडिंग्स में: लाइव टेलीकास्ट: इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के सभी मुकाबलों का भारत में जियोहॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के मुकाबलों के बाद चैंपियनशिप का ग्रैंड फिनाले 5 और 6 दिसंबर को नवी मुंबई में आयोजित होगा।रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड (RPPL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अखिलेश रेड्डी ने इस नए कैलेंडर पर खुशी जाहिर करते हुए कहा:BIC और नवी मुंबई से पहले, 2026 रेसिंग सीजन अपने अगले चरण के लिए चेन्नई का रुख करेगा:

इंडियन रेसिंग फेस्टिवल (IRF) ने अपने 2026 रेसिंग सीजन का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है। इस सीजन की सबसे बड़ी आकर्षण बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (BIC), ग्रेटर नोएडा पर एफआईए (FIA) स्तर की रेसिंग की ऐतिहासिक वापसी है।