Harley-Davidson: हार्ले-डेविडसन लॉन्च करेगी ज्यादा किफायती इलेक्ट्रिक बाइक, नए एरो प्लेटफॉर्म पर होगी तैयार

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Fri, 17 Dec 2021 01:48 PM IST

Harley-Davidson (हार्ले-डेविडसन) अपने प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड LiveWire (लाइववायर) के तहत कई और इलेक्ट्रिक बाइक लाने की योजना बना रही है। अगर अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा किया जाए, तो कंपनी अगले कुछ वर्षों में LiveWire One के भाई S2 Del Mar को पेश करेगी। यह कंपनी के नए मालिकाना स्केलेबल मॉड्यूलर Arrow (एरो) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इस नए प्लेटफॉर्म को मिडिलवेट सेगमेंट के लिए एक चेडर-फ्रेंडली एडिशन के रूप में पेश किया गया है। और भविष्य में इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कई और मॉडल लॉन्च किए जाएंगे।



मिडिलवेट लाइववायर S2 (सिस्टम 2) मॉडल के बाद हार्ले उसी प्लेटफॉर्म पर और बाइक्स लाएगी। लाइववायर S3 मॉडल्स की लाइटवेट सीरीज और लाइववायर S4 मॉडल की हैवीवेट सीरीज होगी। कहने की जरूरत नहीं है कि H-D LiveWire One भी ब्रांड का प्रीमियम मॉडल बना रहेगा (अपनी आसमान छूती कीमत के साथ)।



नया Arrow प्लेटफॉर्म मौजूदा LiveWire One के बैटरी-स्टोर्ड-इन-फ्रेम फ़ंक्शन को बायपास करेगा क्योंकि इसमें बैटरी पर ज्यादा तनाव देखा गया है। कुछ वैसा ही जैसा KTM SuperDuke R, BMW Motorrad के R1100RS, या Ducati के लाइनअप में देखा जाता है। नए प्लेटफॉर्म में एक मोटर, बैटरी, इन्वर्टर और ऑन-बोर्ड चार्जर होगा जो विभिन्न कॉन्फिगरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है।



S2 दर्शकों के मध्यम वर्ग को लुभाएगी और इस तरह लाइववायर वन के जबरदस्त मोटर परफॉर्मेंस को पेश नहीं करेगी। मशहूर मोटरसाइकिल निर्माता के नए इलेक्ट्रिक मॉडल अपनी अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी के बाद भारतीय बाजार में भी उतारी जाएगी। इसके बारे में नजदीकी भविष्य में और ज्यादा डिटेल्स सामने आने की उम्मीद है।