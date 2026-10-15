गुरुग्राम पुलिस ने 50 चालान वाली बाइक की जब्त: ₹3.22 लाख का जुर्माना था बकाया, जानें क्या है मामला?

विज्ञापन

चालान का भारी-भरकम आंकड़ा: जब पुलिस ने ऑनलाइन पोर्टल पर गाड़ी के नंबर की जांच की, तो पता चला कि उस मोटरसाइकिल पर अलग-अलग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कुल 50 चालान लंबित हैं, जिनका कुल जुर्माना 3,22,500 रुपये (3.22 लाख रुपये) तक पहुंच चुका था।

जब पुलिस ने ऑनलाइन पोर्टल पर गाड़ी के नंबर की जांच की, तो पता चला कि उस मोटरसाइकिल पर अलग-अलग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कुल 50 चालान लंबित हैं, जिनका कुल जुर्माना 3,22,500 रुपये (3.22 लाख रुपये) तक पहुंच चुका था। विज्ञापन गाड़ी जब्त: नियमों के तहत इतनी बड़ी संख्या में पेंडिंग चालान और दस्तावेजों के अभाव को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया और उसे अधिकृत पार्किंग में खड़ा कर दिया। हालांकि, पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये 50 चालान कितने समय के दौरान कटे थे। विज्ञापन विज्ञापन इस मोटरसाइकिल पर किस तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के चालान दर्ज थे? पुलिस के मुताबिक, इस बाइक पर जो 50 चालान कटे थे, उनमें ज्यादातर नियम तोड़ने के आम मामले शामिल थे: बिना हेलमेट गाड़ी चलाना।

वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट का न होना।

गाड़ी पर नंबर प्लेट का न होना या नियमों के खिलाफ नंबर प्लेट होना।

मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के अन्य विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करना। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का इस तरह के मामलों को लेकर आगे क्या रुख है? गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस इन दिनों ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। लगातार सख्त कार्रवाई: इस अभियान के तहत उन वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, जिन्होंने लंबे समय से अपने पेंडिंग चालानों का भुगतान नहीं किया है।

इस अभियान के तहत उन वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, जिन्होंने लंबे समय से अपने पेंडिंग चालानों का भुगतान नहीं किया है। पुलिस की अपील: गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें। इसके अलावा, गाड़ी के सभी जरूरी कागजात- जैसे वैध इंश्योरेंस, पीयूसी सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज हमेशा अपडेट रखें। पुलिस ने यह भी आग्रह किया है कि समय पर अपने पेंडिंग चालानों का भुगतान करें, ताकि सड़क पर आपकी और दूसरों की सुरक्षा बनी रहे। पुलिस के मुताबिक, इस बाइक पर जो 50 चालान कटे थे, उनमें ज्यादातर नियम तोड़ने के आम मामले शामिल थे:गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस इन दिनों ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है।

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक ऐसी मोटरसाइकिल को जब्त किया है, जिसे देखकर खुद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। सीआरपीएफ चौक के पास चलाए जा रहे रूटीन चेकिंग ड्राइव के दौरान पुलिस ने जब इस दो-पहिया वाहन को रोककर दस्तावेज मांगे, तो ड्राइवर कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका।