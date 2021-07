Simple One: जल्द लॉन्च होगा दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर, फुल चार्ज में चलेगा 240 किमी, 20 मिनट में होगा चार्ज

{"_id":"60e69b192cd68771c344df50","slug":"simple-one-electric-scooter-launch-date-in-inida-simple-one-driving-range-simple-one-electric-scooter-price","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Simple One: \u091c\u0932\u094d\u0926 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a \u0939\u094b\u0917\u093e \u0926\u092e\u0926\u093e\u0930 \u0907\u0932\u0947\u0915\u094d\u091f\u094d\u0930\u093f\u0915 \u0938\u094d\u0915\u0942\u091f\u0930, \u092b\u0941\u0932 \u091a\u093e\u0930\u094d\u091c \u092e\u0947\u0902 \u091a\u0932\u0947\u0917\u093e 240 \u0915\u093f\u092e\u0940, 20 \u092e\u093f\u0928\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0939\u094b\u0917\u093e \u091a\u093e\u0930\u094d\u091c","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 08 Jul 2021 12:08 PM IST

सार बंगलूरू स्थित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की स्टार्टअप Simple Energy (सिंपल एनर्जी) ने कुछ महीने पहले भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में अपनी शुरुआत की घोषणा की थी। अब कंपनी ने एलान किया है कि वह जल्द ही अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है।

Simple One Electric Scooter: इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में अगली बड़ी चीज होने वाले हैं। भारतीय बाजार में कई इलेक्ट्रिक स्टार्टअप हैं। उनमें से कुछ पहले ही बड़ा नाम बन चुके हैं जबकि कुछ अभी भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल एनर्जी उन ईवी ब्रांडों में से एक है जो मौजूदा समय में बहुत अधिक वादा कर रही है। बंगलूरू स्थित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की स्टार्टअप Simple Energy (सिंपल एनर्जी) ने कुछ महीने पहले भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में अपनी शुरुआत की घोषणा की थी। अब कंपनी ने एलान किया है कि वह जल्द ही अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है।



पहले इस स्कूटर को 2021 की पहली छमाही में बिक्री के लिए उतारा जाना था, लेकिन कोविड -19 की दूसरी लहर की वजह से कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग की तारीख को आगे बढ़ा दिया। कंपनी ने एलान किया है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त, 2021 को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर का टीजर भी जारी किया था। अब तक इस स्कूटर को मार्क II कोडनेम से जाना जाता था। लेकिन भारतीय बाजार में इसे एक नए नाम के साथ उतारा जाएगा। सिंपल एनर्जी के आने वाले नए स्कूटर का नाम Simple One रखा गया है। सिंपल एनर्जी ने सिंपल वन नाम के लिए पहले से ही ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है। Simple One Electric Scooter को भारत में कई मौकों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया। आनेवाला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर एक लंबी दूरी का इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसकी टॉप-स्पीड 103 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंपनी का दावा है कि अनुसार, Simple One सिर्फ 3.6 सेकंड में 0 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। इसमें 4.8 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है जो 9.4 hp का पावर और 72 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह स्कूटर एक बार फुल चार्जिंग के बाद इको मोड में 240 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। लॉन्चिंग के बाद भारतीय बाजार में इसका मुकाबला एथर 450एक्स, बजाज चेतक और टीवीएस आईक्यूब और Ola के आने वाले नए स्कूटर से होगा।

सिंपल वन स्कूटर के साथ फास्ट चार्जिंग सिस्टम भी मिलेगा। हालांकि इस स्कूटर को सामान्य घरेलू सॉकेट से ही चार्ज किया जा सकता है। फास्ट चार्जिंग सिस्टम के जरिए इसे सिर्फ 20 मिनट में 50 फीसदी और 40 मिनट में 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। वहीं फुल चार्जिंग में करीब 1 घंटा 5 मिनट का समय लगेगा। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी इस स्कूटर के लॉन्च के बाद ही सामने आ सकेगी।

रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल Simple One स्कूटर को बंगलूरू, चेन्नई और हैदराबाद में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद कंपनी इसे देश के अन्य शहरों में भी लॉन्च करने की तैयारी में है। कीमत की बात करें तो, कंपनी अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को काफी प्रतिद्वंद्वी कीमत में लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी इस स्कूटर को 1.10 लाख रुपये से 1.20 लाख रुपये तक की कीमत में लॉन्च कर सकती है।