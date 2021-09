स्कूटर से एक सेकेंड की कमाई 63 हजार रुपये: ओला कंपनी को इलेक्ट्रिक स्कूटर से दो दिन में हुई 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर की जबरदस्त मांग है। इसलिए ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री जब से शुरू हुई, यह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। बात स्कूटर के प्री- बुकिंग की करें तो यह 15 जुलाई से शुरू हुई और 24 घंटे के दौरान ही इसके एक लाख से ज्यादा स्कूटर बुक हो गए थे।वहीं एक दिन में 600 करोड़ कीमत की बिक्री पूरी होने के बाद कंपनी ने दूसरे दिन 500 करोड़ के इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच डाले। इस तरह कंपनी की दो दिन की बिक्री 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की हो गई है।ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं। उन्होंने लिखा, 'दूसरा दिन पहले से भी शानदार रहा। दो दिन में 1100 करोड़ रुपये की बिक्री पार हो गई। अगली खरीदारी एक नवंबर को फिर से शुरू होगी।'बता दें कि कंपनी ने 15 सितंबर से स्कूटर की आधिकारिक बुकिंग शुरू की थी, जो 16 सितंबर तक चली है। भाविश अग्रवाल की मानें तो कंपनी ने हर सेकेंड चार स्कूटर्स की बिक्री की है।

Day 2 of EV era was even better than Day 1! Crossed ₹1100Cr in sales in 2 days! Purchase window will reopen on Nov 1 so reserve now if you haven't already.