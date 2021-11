Skoda Kushaq: नए सेफ्टी फीचर्स के साथ कंपनी ने उतारा नया वैरिएंट, कीमतों में 40 हजार रुपये की बढ़ोतरी

Skoda Auto ने अपनी मिडसाइज कॉम्पैक्ट एसयूवी Skoda Kushaq इसी साल जुलाई में लॉन्च की थी। अपने लुक के चलते कुशक को काफी पसंद किया गया था। लॉन्चिंग के बाद कुशक को 10 हजार गाड़ियों की बुकिंग भी हासिल हुई थी। लेकिन नई एसयूवी के फ्यूल पंप में गड़बड़ी के चलते कंपनी को सोशल मीडिया पर काफी आलोचना सहनी पड़ी थी। वहीं कंपनी ने त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ाने के लिए एक लाख रुपये तक के ऑफऱ अपनी इस एसयूवी पर दिए थे। वहीं अब कंपनी ने इसका एक नया वैरिएंट लॉ़न्च किया है। कंपनी ने कुशक को 6-एयरबैग्स के साथ उतारा है। मिड-साइज सेगमेंट में कुशक का मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Tata Harrier, MG Astor और Volkswagen Taigun से है।

वैरिएंट कीमत Style 1.0-Litre TSI AT Dual Airbags 15,79,999/- रुपये Style 1.0-Litre TSI AT 6 Airbags 16,19,999/- रुपये Style 1.5-Litre TSI AT Dual Airbags 17,59,999/- रुपये Style 1.5-Litre TSI AT 6 Airbags 17,99,999/- रुपये

स्कोडा ने अपनी भारतीय वेबसाइट पर कुशक का एक नया वैरिएंट लिस्ट किया है। Kushaq Style AT ग्रेड को छह एयरबैग्स के साथ उतारा है। अभी तक ये वैरिएंट डुअल फ्रंट एयरबैग्स के साथ आता ता। जबकि 6-एयरबैग्स Style MT ट्रिम में मिलते थे। लेकिन अब 1.0 लीटर TSI मोटर के साथ नया Style AT 16,19,999 रुपये (एक्स-शोरूम) में उतारा है। वहीं 1.5 लीटर TSI इंजन के साथ इसी वैरिएंट की कीमत 17,99,999 रुपये (एक्स-शोरूम) है। वहीं ग्राहक चाहें तो डुअल एयरबैग के साथ आने वाले Skoda Kushaq AT वैरिएंट को 15,79,000 रुपये की (एक्स-शोरूम) कीमत में खरीद सकते हैं। जबकि 1.5 लीटर TSI इंजन के साथ डुअल एयरबैग वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 17,59,999 रुपये है। कंपनी ने कुशक के नए वैरिएंट में कर्टेन और फ्रंट में साइड एयरबैग दिए हैं, जिसके बाद कीमतों में 40 हजार रुपये का इजाफा किया है।