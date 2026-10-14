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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 15 October 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल: इन 4 राशि वालों को मिलेगी सफलता और करेंगे तरक्की, पढ़ें राशिफल

Thu, 15 Oct 2026 06:41 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 15 Oct 2026 06:41 AM IST
सार

आज का राशिफल: जानें मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
 

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Today Prediction Horoscope of 15 October 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेष राशि

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मेष राशि के लोगों का दिन लकी रहेगा। आज आप अपने मन के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित होंगे। हालांकि, व्यापार में भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से बचें। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके मन में नई उम्मीदें जगा सकती है। 

वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोग काम को लेकर सावधानी बरतें। भविष्य की योजनाओं को लेकर किसी करीबी व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। नौकरी और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिल सकते हैं।
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मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी कही कोई तीखी बात रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है। वहीं, दोस्तों के साथ घूमने-फिरने की योजना बने तो दिन खुशनुमा हो सकता है। 
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कर्क राशि
आज कर्क राशि वालों के लिए सोच-समझकर बोलना फायदेमंद रहेगा। घर में किसी नए काम या बदलाव की योजना बन सकती है। व्यापार में धैर्य से काम लेने पर कई उलझनों का समाधान मिल सकता है। परिवार के किसी सदस्य की बात आपको भावुक कर सकती है। 

सिंह राशि
सिंह राशि वालों को धन लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन से मान-सम्मान बढ़ने के संकेत हैं। इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और आप नई जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। जीवनसाथी के करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने से घर में खुशी का माहौल बन सकता है। 

कन्या राशि
आज आपके प्रयास भविष्य में आगे बढ़ने का मजबूत आधार बन सकते हैं। हालांकि, किसी छोटी-सी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना भी है। व्यापार या कामकाज से जुड़ा कोई सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है। 

तुला राशि
आज हर कार्य को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश करें और जरूरी फैसले लेने में जल्दबाजी न करें। इसके अलावा अपनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। वहीं, कोई बड़ी खबर आपको सुनने को मिल सकती है।

वृश्चिक राशि
कार्यक्षेत्र में काम की भागदौड़ अधिक रहने से थकान महसूस हो सकती है। बातचीत और धैर्य के साथ स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। आज आपकी सक्रियता भी व्यापार में बढ़ सकती है। वहीं, परिवार के सदस्यों के बीच खुशी का माहौल बना रहेगा।

धनु राशि
आज आपको लेन-देन और महत्वपूर्ण फैसलों के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने से बचें। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से मिली खबर आपको थोड़ी चिंता या उदासी दे सकती है। 

मकर राशि
घर में धार्मिक या मांगलिक आयोजन की योजना बनने से सकारात्मकता आएगी। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और इससे आगे बढ़ने के नए अवसर भी मिल सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें।

कुंभ राशि
संतान भी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाती नजर आएगी, जिससे आपको संतोष और खुशी मिल सकती है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो उससे जुड़े सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें। परिवार के साथ बातचीत करने से मन हल्का होगा।

मीन राशि
आज हर काम में सोच-समझकर आगे बढ़ना आपके लिए जरूरी रहेगा। किसी महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान मिली जानकारी भविष्य में आपके लिए बड़े अवसर का रास्ता खोल सकती है। 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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