शनि-चंद्रमा की युति से बना विष योग, अगले तीन दिन इन राशि वालों को रहना होगा संभलकर

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23 अक्तूबर को चंद्रमा और शनि की युति बनी हुई है। ज्योतिष में शनि-चंद्रमा की युति को अशुभ योग में माना जाता है और इसे विष योग कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार इस योग के प्रभाव से व्यक्ति की मानसिक भावनाओं, कार्यक्षमता और आर्थिक मामलों में सफलता मिलती है। विष योग के चलते आने वाले कुछ दिन कुछ राशि वालों को ज्यादा सतर्क रहना होगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म, अनुशासन और संघर्ष आदि का कारक माना जाता है। वहीं चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक स्थितियों का कारक माना जाता है। चंद्रमा और शनि की यह युति 25 अक्तूबर तक रहेगी। ऐसे में कुछ राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है।