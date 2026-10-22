29 अक्तूबर को बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग, इन राशियों को मिल सकते हैं सुनहरे अवसर

29 अक्तूबर को सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ है और इस वर्ष ज्योतिषीय द्दष्टि से करवा चौथ बहुत ही खास रहने वाला होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 29 अक्तूबर को करवा चौथ के दिन शुक्र और बुध की युति है, जिससे लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और बुध को शुभ ग्रह माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में बुध और शुक्र की स्थिति अच्छी होती है उनके जीवन में सुख-सुविधा, धन, भोग-विलास और करियर-कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिलता है। ज्योतिष में लक्ष्मी नारायण राजयोग को बहुत ही शुभ राजयोग माना जाता है। इस राजयोग के निर्णाण से आने वाले दिनों में कई तरह के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इस राजयोग का लाभ सबसे ज्यादा मिलेगा।

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