25 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

विज्ञापन

रविवार, 25 अक्तूबर को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। इस तिथि पर रेवती नक्षत्र और हरषाना योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में रहेगा। मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आइए जानते हैं 25 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।