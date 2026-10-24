25 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 24 Oct 2026 08:08 PM IST
सार
25 October Ka Panchang: 25 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में रहेगा, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं।
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विस्तार
Panchang 25 October : रविवार, 25 अक्तूबर को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। इस तिथि पर रेवती नक्षत्र और हरषाना योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में रहेगा। मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आइए जानते हैं 25 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:27
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 25 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:32
सूर्यास्त का समय- 17:38
चन्द्रोदय- 16:56
चन्द्रास्त- 05:21
आज का अशुभ मुहूर्त - 25 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 14:51 − 16:14
राहुकाल: 16:14 − 17:38
यमगण्ड: 12:05 − 13:28
25 अक्तूबर 2026, रविवार के दिन का चौघड़िया
उद्वेग - 06:31 - 07:54
चर - 07:54 - 09:17
लाभ- 09:17 - 10:40
अमृत - 10:40 - 12:04
काल - 12:04 - 13:27
शुभ- 13:27 - 14:50
रोग - 14:50 - 16:13
उद्वेग -16:13 - 17:37
25 अक्तूबर 2026, रविवार की रात का चौघड़िया
शुभ- 17:37 - 19:14
अमृत-19:14 - 20:50
चर - 20:50 - 22:27
रोग - 22:27 - 00:04, 26 अक्तूबर
काल- 00:04 - 01:41, 26 अक्तूबर
लाभ - 01:41 - 03:18, 26 अक्तूबर
उद्वेग- 03:18 - 04:54, 26 अक्तूबर
शुभ- 04:54 - 06:31, 26 अक्तूबर
2027 में मेष सहित इन राशि के लोगों पर होगी शनि की नजर, बिजनेस-नौकरी में लापरवाही पड़ेगी भारी
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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आज का पंचांग- 25 अक्तूबर 2026
|तिथि
|चतुर्दशी
|11:52 तक
|नक्षत्र
|रेवती
|06:01 तक
|प्रथम करण
|वणिजा
|11:52 तक
|द्वितीय करण
|विष्टि
|22:48 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|रविवार
|योग
|हरषाना
|17:13 तक
|सूर्योदय
|06:32
|सूर्यास्त
|17:38
|चंद्रमा
|मीन राशि में
|राहुकाल
|16:14 − 17:38
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:42 − 12:27
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:27
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 25 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:32
सूर्यास्त का समय- 17:38
चन्द्रोदय- 16:56
चन्द्रास्त- 05:21
आज का अशुभ मुहूर्त - 25 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 14:51 − 16:14
राहुकाल: 16:14 − 17:38
यमगण्ड: 12:05 − 13:28
25 अक्तूबर 2026, रविवार के दिन का चौघड़िया
उद्वेग - 06:31 - 07:54
चर - 07:54 - 09:17
लाभ- 09:17 - 10:40
अमृत - 10:40 - 12:04
काल - 12:04 - 13:27
शुभ- 13:27 - 14:50
रोग - 14:50 - 16:13
उद्वेग -16:13 - 17:37
25 अक्तूबर 2026, रविवार की रात का चौघड़िया
शुभ- 17:37 - 19:14
अमृत-19:14 - 20:50
चर - 20:50 - 22:27
रोग - 22:27 - 00:04, 26 अक्तूबर
काल- 00:04 - 01:41, 26 अक्तूबर
लाभ - 01:41 - 03:18, 26 अक्तूबर
उद्वेग- 03:18 - 04:54, 26 अक्तूबर
शुभ- 04:54 - 06:31, 26 अक्तूबर
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।