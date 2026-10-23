24 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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शनिवार, 24 अक्तूबर को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 01 बजकर 32 मिनट तक रहेगी फिर इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। इस तिथि पर उत्तरभाद्रपद नक्षत्र और व्याघात योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में रहेगा। मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आइए जानते हैं 24 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।