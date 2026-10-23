24 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Fri, 23 Oct 2026 06:47 PM IST
सार
24 October Ka Panchang: 24 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी फिर इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में रहेगा, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं।
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विस्तार
Panchang 24 October : शनिवार, 24 अक्तूबर को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 01 बजकर 32 मिनट तक रहेगी फिर इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। इस तिथि पर उत्तरभाद्रपद नक्षत्र और व्याघात योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में रहेगा। मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आइए जानते हैं 24 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:27
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 24 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:31
सूर्यास्त का समय- 17:38
चन्द्रोदय- 16:22
चन्द्रास्त- 04:19
आज का अशुभ मुहूर्त - 24 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 06:31 − 07:54
राहुकाल: 09:18 − 10:41
यमगण्ड: 13:28 − 14:52
24 अक्तूबर 2026, शनिवार के दिन का चौघड़िया
काल -06:30 - 07:53
शुभ- 07:53 - 09:17
रोग - 09:17 - 10:40
उद्वेग - 10:40 - 12:04
चर - 12:04 - 13:27
लाभ- 13:27 - 14:51
अमृत - 14:51 - 16:14
काल - 16:14 - 17:38
24 अक्तूबर 2026, शनिवार की रात का चौघड़िया
लाभ - 17:38 - 19:14
उद्वेग - 19:14 - 20:51
शुभ- 20:51 - 22:27
अमृत- 22:27 - 00:04, 25 अक्तूबर
चर - 00:04 - 01:41, 25 अक्तूबर
रोग - 01:41 - 03:17, 25 अक्तूबर
काल- 03:17 - 04:54, 25 अक्तूबर
लाभ - 04:54 - 06:31, 25 अक्तूबर
2027 में मेष सहित इन राशि के लोगों पर होगी शनि की नजर, बिजनेस-नौकरी में लापरवाही पड़ेगी भारी
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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आज का पंचांग- 24 अक्तूबर 2026
|तिथि
|त्रयोदशी
|13:32 तक
|नक्षत्र
|उत्तरभाद्रपद
|20:17 तक
|प्रथम करण
|तैतिल
|13:32 तक
|द्वितीय करण
|गारा
|24:46 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|शनिवार
|योग
|व्याघात
|19:51 तक
|सूर्योदय
|06:31
|सूर्यास्त
|17:38
|चंद्रमा
|मीन राशि में
|राहुकाल
|09:18 − 10:41
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:42 − 12:27
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:27
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 24 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:31
सूर्यास्त का समय- 17:38
चन्द्रोदय- 16:22
चन्द्रास्त- 04:19
आज का अशुभ मुहूर्त - 24 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 06:31 − 07:54
राहुकाल: 09:18 − 10:41
यमगण्ड: 13:28 − 14:52
24 अक्तूबर 2026, शनिवार के दिन का चौघड़िया
काल -06:30 - 07:53
शुभ- 07:53 - 09:17
रोग - 09:17 - 10:40
उद्वेग - 10:40 - 12:04
चर - 12:04 - 13:27
लाभ- 13:27 - 14:51
अमृत - 14:51 - 16:14
काल - 16:14 - 17:38
24 अक्तूबर 2026, शनिवार की रात का चौघड़िया
लाभ - 17:38 - 19:14
उद्वेग - 19:14 - 20:51
शुभ- 20:51 - 22:27
अमृत- 22:27 - 00:04, 25 अक्तूबर
चर - 00:04 - 01:41, 25 अक्तूबर
रोग - 01:41 - 03:17, 25 अक्तूबर
काल- 03:17 - 04:54, 25 अक्तूबर
लाभ - 04:54 - 06:31, 25 अक्तूबर
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।