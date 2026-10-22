वर्ल्ड डायरी: टेक्सास सीमा दीवार के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप प्रशासन की अपील; पनामा, ग्रीस की फर्म पर बैन

ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से टेक्सास के बिग बेंड क्षेत्र में सीमा दीवार परियोजना का निर्माण फिर से शुरू करने की अनुमति मांगी। यह अपील निचली अदालत के निर्माण रोकने वाले फैसले को पलटने के लिए दायर हुई। जज Kathleen Cardone ने 2 अक्तूबर को परियोजना क्षेत्र में निर्माण रोकने का आदेश दिया था। विरोधियों का तर्क है कि यह क्षेत्र कम अवैध अप्रवासन वाला है और निर्माण से सुंदर परिदृश्य को नुकसान होगा। उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी सचिव द्वारा पर्यावरण नियमों में दी गई छूट को भी चुनौती दी। सरकार का कहना है कि बिग बेंड अवैध प्रवेश का उच्च क्षेत्र है। कार्डोन ने विरोधियों का पक्ष लिया, यह कहते हुए कि छूट अधिकार से अधिक थी। कांग्रेस ने इस परियोजना के लिए 46 अरब डॉलर आवंटित किए थे।

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पनामा, ग्रीस की कानूनी फर्म पर प्रतिबंध, ईरान की मदद करने का आरोप अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने बुधवार को पनामा और ग्रीस स्थित कानूनी फर्म करनाकिस एंड करनाकिस पर प्रतिबंध लगा दिए। मंत्रालय के मुताबिक, यह फर्म वर्षों से ईरानी शिपिंग को मदद दे रही थी। अमेरिका की वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क ने ईरान से संभावित संबंधों की जांच के लिए ग्रीस के एक बैंक को प्रशासनिक समन भी जारी किया। बैंक का नाम नहीं बताया गया। इसके अलावा यूरोप के छह अन्य बैंकों से ईरान के प्रतिबंधित वित्तीय संस्थानों के साथ संबंधों को लेकर जानकारी मांगी गई है।