फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   World Updates Serbian player 24 yr ban match-fixing west Asia Russia Ukraine tension Yemen Houthi Attack news

अंतरराष्ट्रीय डायरी: सर्बियाई खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में 24 साल प्रतिबंधित; यमन में हूती विद्रोहियों के हमले

Fri, 16 Oct 2026 04:57 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 16 Oct 2026 04:57 AM IST
विज्ञापन
World Updates Serbian player 24 yr ban match-fixing west Asia Russia Ukraine tension Yemen Houthi Attack news
विदेश की समाचार सुर्खियां - फोटो : अमर उजाला

अंतरराष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने गुरुवार को सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी स्टेफान मिलिसेविक पर 24 साल का प्रतिबंध लगाया। उन पर कई मैचों को फिक्स करने का आरोप है। साथ ही, उन्होंने अन्य खिलाड़ियों को एक "भ्रष्ट तंत्र" में शामिल किया। 29 वर्षीय मिलिसेविक पर 2022 से 2024 के बीच छह मैच फिक्स करने का आरोप लगा। इनमें उनके अपने पांच मैच शामिल थे। उन्होंने छह और मैचों को फिक्स करने की कोशिश भी की थी। मिलिसेविक को 2050 तक टेनिस खेलने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। एजेंसी ने उन पर कई पेशेवर खिलाड़ियों को भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बनाने का भी आरोप लगाया। इसी कारण उन्हीं वर्षों में अन्य खिलाड़ियों ने भी मैच फिक्स किए। मिलिसेविक ने जांच में सहयोग नहीं किया। एजेंसी ने उन पर 70,000 डॉलर का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन

यमन में हूती विद्रोहियों के हमले, दो लोगों की मौत

यमन में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बंदरगाह शहर अदन में बने महल के पास गुरुवार को कम से कम छह विस्फोट हुए। एक अधिकारी ने बताया कि हमलों में कम से कम दो लोग मारे गए। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इन विस्फोटों की जिम्मेदारी ली। धमाकों के बाद स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई और वे इलाका छोड़कर भाग गए। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि छह अन्य लोग घायल हो गए। अदन की समाचार एजेंसी के मुताबिक हमले में मिसाइलों के अलावा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। बता दें कि हूती लगातार आक्रामण की कड़ी में सऊदी से भी टकरा रहा है। सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के मुताबिक मदीना प्रांत के ऊपर एक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। तनाव के बीच जेद्दा हवाई अड्डे से दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गईं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed